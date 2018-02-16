Лавров и Климкин обсудили роль ООН на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на полях Мюнхенской конференции с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным ряд вопросов относительно выполнения минских соглашений и роль ООН на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Состоялась краткая рабочая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Был затронут ряд аспектов, касающихся внутриукраинского урегулирования и реализации положений "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", а также роли ООН на Украине», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Переговоры стали вторыми для министров за последние три месяца. В прошлый раз Лавров и Климкин встречались в Вене.

Ранее сообщалось, что Лавров поговорил по телефону с Климкиным.