В Крыму ответили на требования Украины вернуть отремонтированный флот

В Крыму прокомментировали требования Киева отремонтировать и вернуть корабли, принадлежащие украинскому флоту.

«Все, что можно было, что могло уйти, отправлено на Украину. Другие корабли и техника не способны сдвинуться с места», — сказал в беседе с РБК постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали требование Киева отремонтировать украинские корабли в Крыму, прежде чем возвращать их.

Напомним, генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины в 2014 году, заявил, что России следует вернуть «захваченные» корабли украинского флота, предварительно их отремонтировав.

«Константин Ольшанский» и другие корабли украинского флота, которые находились в плачевном состоянии, были оставлены в Крыму после присоединения полуострова к России. В ноябре 2015 года на «Константине Ольшанском» провели ремонтно-восстановительные работы.

Ранее российская сторона неоднократно выражала готовность вернуть Украине военную технику, брошенную в Крыму.