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Караченцову предстоит лучевая терапия

Артем Афонский
12:45 16.02.2018
Супруга Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала сайту телеканала «Звезда» о состоянии здоровья мужа после химиотерапии.
Караченцову предстоит лучевая терапия
Фото: Alexei Pantsikov / Russian Look globallookpress

Как рассказала заслуженная артистка РФ, в данный момент состояние актера не вызывает опасений, однако в ближайшем будущем ему предстоит или лучевая терапия, или процедура под названием «гамма-нож».

«Мы уже сделали сейчас пятую химиотерапию, едем домой. В будущем возможно будет лучевая терапия, или гамма-нож, это будет решать консилиум врачей. Также принимаем решение, где будем это делать, здесь или в другой стране. А так у нас все хорошо: на следующей неделе мы пойдем на несколько спектаклей и мюзикл. В будущее смотрим с оптимизмом. У Николая хорошее настроение, гуляет, не жалуется. Слава богу, что химиотерапия успешно проходит», - рассказала Поргина.

Ранее стало известно о том, что у актера диагностировали рак легкого, в связи с чем он приступил к лечению от онкологического заболевания.

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