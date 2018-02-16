Караченцову предстоит лучевая терапия

Как рассказала заслуженная артистка РФ, в данный момент состояние актера не вызывает опасений, однако в ближайшем будущем ему предстоит или лучевая терапия, или процедура под названием «гамма-нож».

«Мы уже сделали сейчас пятую химиотерапию, едем домой. В будущем возможно будет лучевая терапия, или гамма-нож, это будет решать консилиум врачей. Также принимаем решение, где будем это делать, здесь или в другой стране. А так у нас все хорошо: на следующей неделе мы пойдем на несколько спектаклей и мюзикл. В будущее смотрим с оптимизмом. У Николая хорошее настроение, гуляет, не жалуется. Слава богу, что химиотерапия успешно проходит», - рассказала Поргина.