Россия не позволит Америке стать владычицей мира - Баранец

Россия никогда не позволит Соединенным Штатам Америки чувствовать себя хозяевами всего мира. Об этом в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Америка не терпит равных себе. Да не то, что равных, даже тех, кто хотя бы близко приближается к ее глобалистской политике. Америка тупа только в одном: она думает, что она - владычица мира. Россия этого никогда ей не позволит», - отметил эксперт.

По его словам, переломным моментом в смещении геополитических полюсов для Вашингтона стала потеря влияния на ближневосточном регионе, после того как российские ВКС начали операцию против террористов в Сирии.

В конце декабря Белый дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой обозначил главные угрозы для Соединенных Штатов Америки. В списке оказались Китай и Россия. А американский лидер Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин бросают вызов могуществу, влиянию и интересам США.

Смотрите ток-шоу «Процесс» в среду и четверг в 21:35 на телеканале «Звезда»

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