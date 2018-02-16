Составлен топ-3 самых дорогих покупок россиян

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в топ-3 крупных трат россиян в 2017 году вошли смартфоны, телевизоры, автомобили и ремонт.

В исследовании отмечается, что в 2013 году мобильный телефон приобрели 14% россиян, а в прошлом году - уже 26%. На втором месте в списке самых больших покупок в 2017 году оказался автомобиль. Его владельцем стал каждый десятый (11% - с 6% в 2015 году). Еще по 10% купили телевизор/домашний кинотеатр, сделали ремонт в квартире.

В этом году большинство опрошенных намерены потратиться на ремонт (почти каждый пятый опрошенный - 17%), путешествие (15%), автомобиль (10%), обучение (10%), покупку квартиры или дома (9%).