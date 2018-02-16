Военный самолет потерпел крушение в Турции
Почти сразу после взлета военно-транспортный самолет упал в Измире в районе авиабазы в Чигли.
Фото: Mehmet Ali ÖZENDİ / twitter
Военно-тренировочный самолет потерпел крушение в турецкой провинции Измир в районе авиабазы в Чигли. В результате катастрофы погибли два пилота. Об этом сообщает CNN Turk.
#SONDAKİKA Eğitim uçağı düştü: 2 şehit https://t.co/dBHMh0m8Ke pic.twitter.com/nKrgUCU9I3— CNN Türk (@cnnturk) 16 февраля 2018 г.
Самолет упал практически сразу после взлета. На место происшествия выехали экстренные службы. Подробности происшествия выясняются.