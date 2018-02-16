Военный самолет потерпел крушение в Турции

Военно-тренировочный самолет потерпел крушение в турецкой провинции Измир в районе авиабазы в Чигли. В результате катастрофы погибли два пилота. Об этом сообщает CNN Turk.

Самолет упал практически сразу после взлета. На место происшествия выехали экстренные службы. Подробности происшествия выясняются.