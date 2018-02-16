Суд вынес приговор диверсанту, планировавшему теракт в Крыму

Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея, обвиняемого в подготовке терактов на полуострове, к шести с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Сотрудник главного управления разведки минобороны Украины планировал устроить серию взрывов на особо важных объектах жизнеобеспечения полуострова.

ФСБ России задержала злоумышленника в 2016-м году. Он обеспечивал работу диверсионной группы, целью которой была дестабилизация социально-политической обстановки в регионе. При осмотре машины Захтея в запасном колесе нашли три килограмма взрывчатки, гранаты и сим-карты.