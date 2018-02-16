Момент падения огромного дерева на сноубордистку во время прохождения трассы попал на видео
По словам очевидцев произошедшего, с подъемника «Эдельвейс» в Сочи на трассу рухнула 20-метровая сосна.
Фото: Алексей Савенков / youtube
Видео: Top news 212 / Youtube
В Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» во время прохождения трассы на спортсменку упало дерево. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как дерево упало на девушку, проезжавшую в этот момент по трассе на сноуборде.
Все находившиеся рядом немедленно бросились на помощь спортсменке, но вытащить ее оказалось не так просто. Помочь смогла только спецгруппа с бензопилой и врачи.
Девушку госпитализировали с переломами рук и ног.