Момент падения огромного дерева на сноубордистку во время прохождения трассы попал на видео

В Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» во время прохождения трассы на спортсменку упало дерево. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как дерево упало на девушку, проезжавшую в этот момент по трассе на сноуборде.

Все находившиеся рядом немедленно бросились на помощь спортсменке, но вытащить ее оказалось не так просто. Помочь смогла только спецгруппа с бензопилой и врачи.

Девушку госпитализировали с переломами рук и ног.