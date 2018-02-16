Отважный студент спас ребенка из-под колес поезда: видео

Видео чудесного спасения ребенка из-под поезда появилось на Youtube .

На кадрах видеозаписи, сделанных в метрополитене Милана, показано, как маленький ребенок убежал от мамы на платформе и прыгнул прямо на рельсы.

К счастью, вслед за ребенком сразу кинулся 18-летний юноша по имени Лоренцо Пианацца, который не только спас ребенка, но и вытащил с рельс его мягкую игрушку, после чего уже поднялся сам.