Отважный студент спас ребенка из-под колес поезда: видео
В Сети появились кадры видео, на которых студент спасает маленького ребенка из-под колес приближающегося поезда.
Видео: Youtube / Mondo e Sport
Видео чудесного спасения ребенка из-под поезда появилось на Youtube.
На кадрах видеозаписи, сделанных в метрополитене Милана, показано, как маленький ребенок убежал от мамы на платформе и прыгнул прямо на рельсы.
К счастью, вслед за ребенком сразу кинулся 18-летний юноша по имени Лоренцо Пианацца, который не только спас ребенка, но и вытащил с рельс его мягкую игрушку, после чего уже поднялся сам.