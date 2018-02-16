Москвичей предупредили об «арктическом вторжении»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об «арктическом вторжении» в столичном регионе на следующей неделе. По его словам, в выходные выпадет от 5 до 8 мм осадков при месячной норме в 36 мм.

«Никаких экстремальных снегопадов, заносов и метелей. Ожидается повышение температуры в ночные часы до -15…-10 °С и днем 0…-5 °С, что на пару градусов теплее, чем положено в это время года», — сказал синоптик в интервью RT.

Тишковец добавил, что уже на следующей неделе начнется, как он выразился, «арктическое вторжение» с усилением морозов. К концу следующей недели вновь потеплеет.