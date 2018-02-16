Россиянам пообещали увеличить пенсии

В Совфеде назвали примерные сроки достижения средней пенсии в России в 25 тысяч рублей. Ранее о такой приортетной задаче правительства заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По словам председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерия Рязанского, пенсионная стратегия рассчитана до 2030 года. Об этом соощает RT.

«В стратегии Пенсионного развития прописана перспективная цифра: от 2,5 до 3 прожиточных минимумов пенсионеров, на данный момент он составляет около 8 тысяч с небольшим, таким образом, если ориентироваться на 2,5, то это приблизительно та сумма в 25 тыс. рублей. Пенсионная стратегия рассчитана до 2030 года», — сообщил Рязанский.

Рязанский также отметил, что сначала в стране должно произойти повышение средней заработной платы.