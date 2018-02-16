ВТБ выкупил часть акций «Магнита» на 138 млрд рублей

ВТБ выкупил 29,1% акций «Магнита». Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума. Об этом сообщил глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

«Подписали соглашение о покупке 29,1% пакета акций ритейлера "Магнит". Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит"», - приводит РИА Новости слова Костина.

По его словам, сумма сделки составила около 138 миллиардов рублей.