ВТБ выкупил часть акций «Магнита» на 138 млрд рублей
Сумма сделки составила около 138 миллиардов рублей.
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ВТБ выкупил 29,1% акций «Магнита». Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума. Об этом сообщил глава второго по активам российского банка Андрей Костин.
«Подписали соглашение о покупке 29,1% пакета акций ритейлера "Магнит". Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит"», - приводит РИА Новости слова Костина.
По его словам, сумма сделки составила около 138 миллиардов рублей.