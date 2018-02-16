Спасатели тушат пожар в Химках площадью 2000 кв. м

В офисном здании в подмосковных Химках возник пожар на площади 2000 кв. м. По данным ГУ МЧС по Московской области, горит трехэтажное офисное здание.

«Пожар возник в трехэтажном метало-каркасном офисном строении с металлической кровлей, размеры которого составляют 150х50 м, расположенного по адресу: городской округ Химки, Вашутинское шоссе, дом 24Б», - говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. В 9:17 пожар удалось локализовать.