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Морпехи ВСУ рассказали, что расстреляли своих сослуживцев во сне

Анастасия Евдокимова
09:18 16.02.2018
Задержанные по подозрению в преступлении рассказали, что совершили убийство из-за постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе.
Морпехи ВСУ рассказали, что расстреляли своих сослуживцев во сне
Фото: Лариса Сарган / facebook

Четверо военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты, тела которых были найдены под Донбассом, были застрелены во сне.  Об этом пишет «Украинская правда».

«Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим», - заявили в гарнизоне.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в 36-й бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, которая дислоцируется под Донбассом, два бойца расстреляли четверых своих сослуживцев. Сообщение об убийстве поступило в Волновахский отдел полиции ГУНП в Донецкой области 14 февраля. Инцидент произошел в селе Бердянское Волновахского района. Тела с огнестрельными ранения в область головы были найдены на территории оздоровительного пансионата.

Убитыми оказались 39-летний командир десантно-штурмового взвода, младший лейтенант, житель города Запорожье; 30-летний водитель десантно-штурмовой роты, старший матрос, житель села в Полтавской области; 20-летний оператор взвода огневой поддержки старший матрос, житель села в Черкасской области; 23-летний наводчик десантно-штурмовой роты, житель города Бахмут Донецкой области.

По подозрению в убийстве были задержаны двое военнослужащих бригады: 21-летний гранатометчик, матрос, житель села в Одесской области и 20-летний фельдшер, младший сержант, житель города Обухов Киевской области.

Они рассказали, что около 4 часов утра из автоматов АК-47 они выстрелили по несколько раз в головы спящих своих сослуживцев. Причиной задержанные назвали неприязненные отношения между задержанными и убитыми. Возбуждено уголовное дело.

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