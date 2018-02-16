В Сирии под Дамаском открылась первая школа

В Сирийском городе Катана под Дамаском открылась первая школа. Ее своими руками восстанавливают местные жители после того, как правительственные силы выбили боевиков с этих территорий.

Террористы использовали это здание как штаб, школа сильно пострадала в ходе боев. Вместо дверей в классы здесь - солдатские одеяла, в стенах зияют дыры от снарядов. В тех классах, которые как-то удалось приспособить для занятий, учатся около ста школьников. Им предстоит многое наверстать, ведь за годы войны никакого образования они не получали.

«Некоторые не только читать не умеют - буквы не знают. Из-за войны дети очень много пропустили. Есть подростки, которым уже по 12-13 лет, а они все еще учатся в третьем классе», - рассказала учитель начальных классов Фатима Кенан.

На освобожденных от боевиков территориях ежедневно вновь открываются школы. Уроки и ремонт идут параллельно, но из-за нехватки сотрудников учителям приходится много ездить по другим городам и деревням.