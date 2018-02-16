Названы самые «депрессивные» экономики мира

Аналитики информационного агентства Bloomberg по итогам исследования 66 стран мира опубликовали список наиболее и наименее «депрессивных» экономик мира. Оценка велась по показателям инфляции, безработицы и других экономических показателей государств.

Лидером анти-рейтинга стала экономика Венесуэлы. Отмечается, что государство занимает непочетное первое место уже четвертый год подряд.

Вторую строчку в этом списке заняла Южно-Африканская Республика, в топ-3 также вошла Аргентина.

В десятку «депрессивных» экономик вошли Египет, Греция, Турция, Украина, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия. При этом, по данным американских экономистов, Киев и Каир в 2018 году продемонстрировали положительную динамику по сравнению с 2017-м.