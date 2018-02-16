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Пользователи нашли способ «убить» iPhone

Наталья Жуковская
00:11 16.02.2018
Телефон перестает открывать приложения и хаотично выключает подсветку экрана, а также отказывается выполнять свои основные функции.
Пользователи нашли способ «убить» iPhone
Фото: pixabay.com

Владельцы iPhone случайно выяснили, что устройства, работающие на iOS, легко сломать, отправив сообщением всего один символ, сообщает портал MobileWorld.

Отмечается, что смартфоны Apple выходит из строя, при получении символа на языке телугу (Индия) — జ్ఞా (переводится как «знак» - прим. ред.). Устройство начинает «подвисать», так как не в состоянии прочесть его.

По мнению экспертов, «починить» iPhone можно, отправив другое сообщение, и удалив всю историю диалогов. В компании Apple пока не комментировали жалобы пользователей.

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