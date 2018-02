Пользователи нашли способ «убить» iPhone

Владельцы iPhone случайно выяснили, что устройства, работающие на iOS, легко сломать, отправив сообщением всего один символ, сообщает портал MobileWorld.

Отмечается, что смартфоны Apple выходит из строя, при получении символа на языке телугу (Индия) — జ్ఞా (переводится как «знак» - прим. ред.). Устройство начинает «подвисать», так как не в состоянии прочесть его.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8