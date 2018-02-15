Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Путешественник во времени» показал фото из 2118 года

Наталья Жуковская
23:41 15.02.2018
В Сети отнеслись к словам мужчины весьма скептически.
«Путешественник во времени» показал фото из 2118 года
Фото: pixabay.com

В Сети появилось видеообращение некоего мужчины, который утверждает, что является секретным агентом ЦРУ, путешествующим во времени, пишет газета Metro.

В доказательство своих слов, он представил фотографию, якобы сделанную в 2118 году. Он отметил, что отправился в этот год из 1981-го года с секретным заданием, подробности которого не уточнил.

Он также не рассказал, где именно было сделано это фото. По словам «путешественника во времени», сейчас он вынужден скрываться от властей.

Пользователи Сети оставили сотни комментариев к ролику, большинство из которых, конечно, крайне скептические. Комментаторы обратили внимание на странный костюм мужчины и его внешний вид в целом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В России ужесточили правила техосмотра
Дата15.02.2018, 17:06
В России ужесточили правила техосмотра
Снайперы морской пехоты Балтфлота поразили цели в ночных условиях
Дата16.02.2018, 00:25
Снайперы морской пехоты Балтфлота поразили цели в ночных условиях
Аделина Сотникова рассказала, как олимпийские спортсмены избегают каверзных вопросов
Дата15.02.2018, 15:10
Аделина Сотникова рассказала, как олимпийские спортсмены избегают каверзных вопросов
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Арктический Тор-М2ДТ успешно поразил «крылатые ракеты» на полигоне Капустин Яр
Дата15.02.2018, 15:26
Арктический Тор-М2ДТ успешно поразил «крылатые ракеты» на полигоне Капустин Яр
От «Шторма-333» до «Тайфуна»: самые известные операции Советских войск в Афганистане
Дата14.02.2018, 10:02
От «Шторма-333» до «Тайфуна»: самые известные операции Советских войск в Афганистане
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Еженедельник «Звезда»
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.