«Путешественник во времени» показал фото из 2118 года

В Сети появилось видеообращение некоего мужчины, который утверждает, что является секретным агентом ЦРУ, путешествующим во времени, пишет газета Metro.

В доказательство своих слов, он представил фотографию, якобы сделанную в 2118 году. Он отметил, что отправился в этот год из 1981-го года с секретным заданием, подробности которого не уточнил.

Он также не рассказал, где именно было сделано это фото. По словам «путешественника во времени», сейчас он вынужден скрываться от властей.

Пользователи Сети оставили сотни комментариев к ролику, большинство из которых, конечно, крайне скептические. Комментаторы обратили внимание на странный костюм мужчины и его внешний вид в целом.