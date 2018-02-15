В КНР выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4

В Гонконге выявлен случай заражения человека птичьим гриппом H7N4.

Заразившейся оказалась 68-летняя женщина из уезда Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу, информирует департамент здравоохранения Гонконга.

Как сказано в сообщении, в конце декабря прошлого года заболевшая вступала в контакт с живой птицей, после чего у нее появились симптомы заболевания.

Первого января она поступила в больницу, а двадцать второго числа ее выписали из медицинского учреждения.