В КНР выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4
Первый в этом году случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4 зарегистрирован в Китае.
Фото: 001 Stewart Goldstein / Globallookpress
В Гонконге выявлен случай заражения человека птичьим гриппом H7N4.
Заразившейся оказалась 68-летняя женщина из уезда Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу, информирует департамент здравоохранения Гонконга.
Как сказано в сообщении, в конце декабря прошлого года заболевшая вступала в контакт с живой птицей, после чего у нее появились симптомы заболевания.
Первого января она поступила в больницу, а двадцать второго числа ее выписали из медицинского учреждения.