Патриарх Кирилл назвал главное предназначение девушек

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что главным предназначением всех девушек является рождение детей и их последующее воцерковление, пишет газета «Известия».

Заявление о миссии женщин на планете священнослужитель сделал во время проповеди в храме Христа Спасителя по случаю праздника Сретения, 15 февраля. В этот день в России также отмечают день православной молодежи.

По словам патриарха Кирилла, создание семьи и приведение детей к Богу является идеальным сценарием, именно такую миссию определил девушкам Всевышний.

Он уверен, что современные технологии, уровень комфорта и образования дают женщинам возможность сочетать профессиональную деятельность с заботой о семье.

Он также отметил, что взаимодействие Церкви с молодежью - не дань моде, а требование свыше.