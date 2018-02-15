Российские ученые планируют через пять лет создать «эликсир бессмертия»

Тюменским криологам из Института криосферы Земли СО Российской академии наук принадлежит серия патентов, связанных с открытием в вечной мерзлоте уникальных живых бактерий Bacillus Frost, возраст которых составляет миллионы лет. При добавлении их в биологически активные вещества предполагается, что сможет увеличиться жизнь человека.

Через пять лет, после завершения научных исследований и испытаний, специалисты готовы начать разработку нового поколения натуральных, безопасных и эффективных лекарственных препаратов и биологических добавок, сообщает «МК».

Отмечается, что выделенные из реликтовой бактерии биологически активные вещества уже сейчас превосходят по эффективности ныне существующие фармацевтические препараты и обладают активной иммуномодулирующей, адаптогенной и геропротекторной активностью, увеличивают продолжительность жизни в экспериментах на животных и насекомых.