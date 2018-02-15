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В Москве наградили лауреатов премии «Горячее сердце»

Александра Селезенева
23:00 15.02.2018
Награды вручают молодежи, показавшей пример неравнодушия, мужества и активной гражданской позиции в трудных жизненных ситуациях.

В Театре Российской Армии вручают премию «Горячее сердце» юным героям, которые рискуя жизнью, спасали своих родных, друзей или вовсе незнакомых людей. В этом году в списке лауреатов 164 человека со всей России, трое были награждены посмертно. Нагрудный знак «Горячее сердце» вручают ребятам до 23-х лет.

«Дорогие ребята, дорогие лауреаты, ваша жизнь только начинается, и вы уже столкнулись с тяжелыми испытаниями, которые достойно выдержали. Вы проявили бесконечную отвагу, смелость и милосердие, нашли в себе силы для преодоления тяжелых жизненных ситуаций и не остались равнодушными к чужой беде. Вы — наша гордость, и сегодня вся Россия гордится вами», - поздравляет лауреатов Президент Фонда социально-культурных инициатив, Председатель попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светлана Медведева.

Каждый из них о себе говорит скромно, мол, любой бы поступил также, но когда слышишь их истории, то понимаешь, что это не так, потому что большинство бы испугались. Девятилетняя Милана вошла в горящий дом, чтобы спасти соседей. Улыбчивая девочка из Дагестана, маленького роста, среди взрослых не теряется, решительным характером наделена с детства. Она за руку вывела из горящего дома двух девочек пяти и шести лет.

«Я услышала крики, потом поднялась. Я хотела дверь открыть, но не смогла. Два раза дернула и открыла. Там очень сильный дым был, я за ними побежала, быстро за руки взяла. Когда мы уже вышли, кухня взорвалась», - вспоминает Милана Юсупова.

Еще один герой - Александр Самсоненко, сейчас служит в 25-й мотострелковой бригаде в Ленинградской области. Еще до призыва он спас десятилетнюю девочку, упавшую в колодец с ледяной водой. Это случилось осенью в городе Котлас. Юноша услышал крики о помощи. Александр спустился по железным скобам, дотянулся до девочки, и поднял ее наверх на одной руке.

«К тому времени, когда я пришел, она уже плавала около 15 минут. Она кричала, но на воде держалась. Одежда была мокрая, то есть когда она намокла, тяжело было девочку доставать. Дальше отнесли ее к соседям, согрели, вызвали скорую», - рассказывает Александр Самсоненко.

За пять лет почетной наградой отмечены 690 человек из 85 регионов страны. Георгий Попов приехал в Москву из города Тогучин Новосибирской области. Он не остался в стороне, когда на его глазах автомобиль вылетел с моста и рухнул вниз с пятиметровой высоты. Георгий вытащил водителя и двух пассажиров из перевернувшейся на крышу легковушки и первым начал оказывать помощь пострадавшим.

«Там гололед был, это в ноябре, видимо водитель с управлением не справился. Ремни безопасности перерезал. Первой достал женщину. Она головой ударилась, не понимала, что происходит, мужчина вообще был без сознания», - говорит Георгий Попов.

Имена всех героев, представленных к награде, будут вписаны в Почетную книгу «Горячее сердце - 2018».

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