Обама оказался «шестипалым»

Пользователи Сети обсуждают официальный портрет бывшего президента США Барака Обамы, написанный для Национальной галереи в Вашингтоне. Автором работы стал художник Кьянде Уайли.

На левой руке американского экс-главы внимательные наблюдатели обнаружили подозрительную складку, напоминающую шестой палец.

Также пользователи Сети обратили внимание и на то, что портрет бывшего президента США сильно отличается от изображений других глав государства, поскольку Обама на картине находится не в кабинете, а в саду.

Ранее сообщалось, что в офис Барака Обамы прибыла полиция.