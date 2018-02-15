Германии не хватает танков для участия в операциях НАТО - СМИ

Вооруженным силам Германии не хватает танков, чтобы принимать участие в спецоперациях НАТО, которые подразумевают создание спецгруппы сил быстрого реагирования.

Как сообщает Die Welt, ссылаясь на секретный документ министерства обороны ФРГ, в распоряжении 9-й танковой бригады в Мюнстере, которая будет задействована североатлантическим альянсом, имеется всего девять боеспособных танков Leopard-2 из 44 необходимых и три из 14 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

По данным издания, причиной этого является нехватка запасных частей и высокие затраты на обслуживание военной техники. Кроме того, у бундесвера нет нужного количества приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования и бронежилетов.

В материале также говорится, что у немецких ВВС наблюдается серьезное снижение боеготовности истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолетов CH-53. В связи с этим бундесвер не может выполнить свои обязательства перед блоком НАТО.

Ранее сообщалось, что на складах бундесвера запасы сухого пайка упали ниже «критической отметки».