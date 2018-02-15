Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Семь человек пострадали во время обстрела Дамаска со стороны террористов

Наталия Майорова
22:22 15.02.2018
В течение суток зафиксировано восемь обстрелов. Боевиками выпущено 10 мин. Ранения получили семь мирных жителей.
Семь человек пострадали во время обстрела Дамаска со стороны террористов
Фото: Samer Bouidani ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Во время обстрела в сирийском Дамаске пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр проводит мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии.

«Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксировано восемь обстрелов. Боевиками выпущено 10 мин. Ранения получили семь мирных жителей», - говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что в течение суток были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий сразу в нескольких провинциях – Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама, а также в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, передает РИА Новости.

За прошедшие сутки подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Бейт-Эр-Рефи в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В России ужесточили правила техосмотра
Дата15.02.2018, 17:06
В России ужесточили правила техосмотра
Снайперы морской пехоты Балтфлота поразили цели в ночных условиях
Дата16.02.2018, 00:25
Снайперы морской пехоты Балтфлота поразили цели в ночных условиях
Аделина Сотникова рассказала, как олимпийские спортсмены избегают каверзных вопросов
Дата15.02.2018, 15:10
Аделина Сотникова рассказала, как олимпийские спортсмены избегают каверзных вопросов
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Арктический Тор-М2ДТ успешно поразил «крылатые ракеты» на полигоне Капустин Яр
Дата15.02.2018, 15:26
Арктический Тор-М2ДТ успешно поразил «крылатые ракеты» на полигоне Капустин Яр
От «Шторма-333» до «Тайфуна»: самые известные операции Советских войск в Афганистане
Дата14.02.2018, 10:02
От «Шторма-333» до «Тайфуна»: самые известные операции Советских войск в Афганистане
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Еженедельник «Звезда»
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:22 В стране и мире
Семь человек пострадали во время обстрела Дамаска со стороны террористов
10:51 Армия
Террористы семь раз нарушили режим перемирия в Сирии за сутки
08:30 В стране и мире
Видео
В Сирии снимают телесериал-драму по принципам советского кино
22:50 Армия
Видео
Российский Центр по примирению призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить вооруженные провокации
22:06 В стране и мире
Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска - российский центр примирения в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
01:38 В стране и мире
Запись речевого самописца Ан-148 подтвердила данные регистратора
00:36 В стране и мире
Названы самые «депрессивные» экономики мира
21:08 В стране и мире
МАК обнародовал результаты анализа переговоров экипажа Ан-148
20:20 В стране и мире
Греческая полиция арестовала украинских фанатов за нападение на россиян
17:06 В стране и мире
В России ужесточили правила техосмотра
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Пользователи нашли способ «убить» iPhone
Пользователи нашли способ «убить» iPhone
«Путешественник во времени» показал фото из 2118 года
«Путешественник во времени» показал фото из 2118 года
Белый медведь загрыз песца на глазах у ямальских вахтовиков Видео
Белый медведь загрыз песца на глазах у ямальских вахтовиков
В Золотое кольцо включили новый город
В Золотое кольцо включили новый город
У Boeing во время полета над Тихим океаном развалился двигатель: видео Видео
У Boeing во время полета над Тихим океаном развалился двигатель: видео
Названы самые лучшие для жизни регионы России
Названы самые лучшие для жизни регионы России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.