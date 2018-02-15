Семь человек пострадали во время обстрела Дамаска со стороны террористов

Во время обстрела в сирийском Дамаске пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр проводит мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии.

«Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксировано восемь обстрелов. Боевиками выпущено 10 мин. Ранения получили семь мирных жителей», - говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что в течение суток были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий сразу в нескольких провинциях – Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама, а также в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, передает РИА Новости.

За прошедшие сутки подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Бейт-Эр-Рефи в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска.