Умер бессменный руководитель балета театра Станиславского и Немировича-Данченко Зураб Сахокия

Заместитель генерального директора московского Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Зураб Сахокия умер в четверг, 15 февраля, на 83-м году жизни.

«Многие годы Зураб Александрович был одной из ключевых фигур в жизни балетной труппы. Он олицетворял связь поколений в театре, был одним из хранителей его традиций», - сообщается на сайте театра.

Гражданская панихида по Сахокия пройдет в театре в субботу в 12:30. Отпевание состоится тогда же, в 11:00 в храме Рождества Богородицы.

Уточняется, что похоронен Сахокия будет на Троекуровском кладбище в Москве.

Зураб Сахокия родился в 1935 году в грузинском городе Поти. Он является выпускником хореографического училища московского Большого театра. С 1962 года судьба Сахокия была связана с Музыкальным театром Станиславского и Немировича-Данченко, где он был солистом балета, а в 1980 году, после завершения карьеры танцовщика, занимал административные посты.

С 1987 по 2014 годы Сахокия был руководителем балетной труппы театра. С 2014 года он занимал пост заместителя генерального директора театра.