В Челябинске всем желающим разрешили прикоснуться к метеориту

Россия 15 февраля вспоминает челябинский болид. Осколки метеора выставлены в краеведческом музее Челябинска, и в четверг был там наплыв посетителей, которым разрешили прикоснуться к камню.

«Мы в этот день спали, когда произошло. Был вначале толчок, мы на кровати аж подпрыгнули. Сначала думали взрыв, а когда узнали, что метеорит - очень удивились, конечно. У нас еще папа тогда работал - занимался евроокнами, много заказов, конечно, получил», - вспоминает жительница Челябинская Оксана Евстратенко падение небесного тела.

В музее предостерегают, что перчатки - это не для защиты от метеорита, он безопасен: успешно прошел всевозможные бактериологические экспертизы. Скорее наоборот - посетители и воздух губительны для космического тела.

Как теперь уверяют ученые, в ближайшие 20-30 лет аналогичные космические вторжения нашей планете не угрожают.