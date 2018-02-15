В Москве проходит первый Большой круг российского казачества

Российское казачество на пути к воссоединению: в Храме Христа Спасителя сегодня впервые за два десятилетия на Большой казачий круг собрались атаманы со всей страны.

В конце прошлого века в силу драматических событий того времени, казаки оказались раздроблены на государственные и общественные союзы. Сейчас существует 11 внесенных в реестр войск и даже есть деление на «красных» и «белых», как в Гражданскую войну. Большой круг попытается наметить пути решения этой проблемы.

Приветствие участникам и гостям Большого круга направил президент России Владимир Путин. В послании глава государства отметил, что нынешнее поколение казаков с уважением относится к уникальному историческому, культурному, духовному наследию российского казачества, стремится активно участвовать в жизни страны и общества.