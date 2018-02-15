МАК обнародовал результаты анализа переговоров экипажа Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет скопировал и расшифровал информацию бортового звукового регистратора пассажирского самолета Ан-148, разбившегося под Москвой. Об этом сообщили в ведомстве.

В комитете отметили, что полученные сведения подтвердили данные расшифровки параметрического регистратора.

«Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных», - говорится в сообщении.

После расшифровки данных параметрического бортового самописца специалисты МАК пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета в связи с обледенением датчика.

Также известно, что полученная информация будет принята к рассмотрению причин катастрофы как специалистами МАК, так и СК РФ.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс из Москвы в Орск. Воздушное судно потерпело крушение 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Выжить никому не удалось.