По глазам вижу, что проголодались: Захарова угостила журналистов блинами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам еженедельного брифинга пригласила российских и западных журналистов попробовать русские блины по случаю Масленицы.

«У нас для вас небольшой сюрприз. Этот брифинг проходит в неделю, в которую в России отмечают наш народный праздник - Масленицу. Масленица без блинов - не Масленица, поэтому мы сейчас вас всех приглашаем на небольшую дегустацию. Наш пресс-центр постарался. Брифинг был долгим, я по глазам вижу, что вы проголодались», - сказала Мария Захарова журналистам.

Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.