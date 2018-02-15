Греческая полиция арестовала украинских фанатов за нападение на россиян

Фанатов киевского «Динамо» арестовала полиция Афин за нападение на посетителей кафе и уничтожение принадлежащего заведению имущества.

Как пишет издание Newsbeast, ссылаясь на рассказы очевидцев, в кафе находились шесть человек, которые предположительно являются гражданами России. Сначала посетители покинули заведение общественного питания, однако вскоре они в панике вернулись обратно и сообщили, что на них напали более 40 фанатов киевского «Динамо».

Во время беспорядков украинцы разбили окна и несколько столов, принадлежащих кафе. Очевидцы сообщили о происходящем в полицию, которая арестовала 16 правонарушителей. Остальным хулиганам удалось сбежать.