На Украине собираются требовать от России в суде отремонтировать «захваченный» в Крыму флот

России следует через суд вернуть захваченный в Крыму украинский флот, предварительно отремонтировав. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности главы Минобороны Украины Михаил Коваль во время допроса по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича.

«Есть такое понятие – международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед Гаагским судом за это ответить, приводит «112 Украина» слова Коваля.

Бывший и.о. министра обороны Украины добавил, что Россия якобы «загоняла» украинское судно «Константин Ольшанский», а остальные корабли «сделала донорами».

«Они раздерибанили все наши корабли. И мы сейчас как люди, которые себя не уважают, станем на колени перед ними и будем забирать? Нет! Через суд отдадут отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», - резюмировал Коваль.

Напомним, «Константин Ольшанский» и другие корабли украинского флота, которые находились в плачевном состоянии, были оставлены в Крыму после присоединения полуострова к России. В ноябре 2015 года на «Константине Ольшанском» были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Ранее российская сторона неоднократно выражала готовность вернуть Украине военную технику, брошенную в Крыму.