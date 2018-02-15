В Анкаре улица возле посольства США в получила название в честь турецкой операции в Сирии

Американское посольство в Анкаре вынужденно сменило адрес. Улица, на которой работают дипломаты из США, получила название «Оливковая ветвь».

Напомним, так называется военная операция, которую турецкая армия с января ведет против курдских повстанцев в Сирии.

О причинах переименования улицы официальных заявлений нет, однако, скорее всего, это было спровоцировано напряженностью Анкары и Вашингтона вокруг данной операции.

США неоднократно заявляли о поддержке курдских сепаратистов в Сирии и оказывали им всестороннюю помощь. В Турции же представители курдских формирований считаются экстремистами, о чем республика неоднократно указывала Белому дому и требовала прекратить их поддержку.

Ранее президент Турции заявил, что страна не будет терпеть посягательств США и провокаций у своих границ.