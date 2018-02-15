Стало известно, когда Россия возобновит авиасообщение с Египтом

Первые самолеты отправят россиян в египетское лето уже в начале следующей недели. Министр транспорта Максим Соколов подтвердил, что разрешение на полеты авиаперевозчикам двух стран Росавиация может выдать в ближайшие дни. Сейчас идут последние согласования между представителями российских и египетских авиалиний.

Ранее Соколов сообщил, что рейсы между Москвой и Каиром с большой вероятностью возобновятся 20-го февраля. Билеты на них уже разрешено продавать.Что касается полетов на популярные у россиян курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, то этот вопрос планируют обсудить с египетскими властями весной.

Напомним, гражданское авиасообщение с Египтом было полностью прекращено после теракта на борту рейса «Когалымавиа» в небе над Синаем осенью 2015-го. Тогда погибли 217 человек.