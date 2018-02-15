Во флоридской школе снова произошла стрельба
В настоящее время на место прибыли сотрудники полиции. Здание учебного заведения оцеплено.
Видео: Matthew Weinstein / Twitter
В американском штате Флорида в школе города Коконат Крик произошла еще одна стрельба.
Известно, что как минимум один выстрел раздался в стенах подготовительной школы North Broward, передает издание Miami Herald.
В настоящее время на место прибыли сотрудники полиции. Здание учебного заведения оцеплено. Кадры с места инцидента опубликованы в социальной сети Twitter.
Школа располагается в 12 километрах от той, где накануне произошла перестрелка, жертвами которой стали 17 человек.