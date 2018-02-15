Во флоридской школе снова произошла стрельба

В американском штате Флорида в школе города Коконат Крик произошла еще одна стрельба.

Известно, что как минимум один выстрел раздался в стенах подготовительной школы North Broward, передает издание Miami Herald.

В настоящее время на место прибыли сотрудники полиции. Здание учебного заведения оцеплено. Кадры с места инцидента опубликованы в социальной сети Twitter.

Школа располагается в 12 километрах от той, где накануне произошла перестрелка, жертвами которой стали 17 человек.