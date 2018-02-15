Его стремление выходить победителем нашло отражение в сердцах летчиков – дочь Валерия Чкалова о своем отце

Проект представляет собой цикл серий, в которых содержатся выдержки из интервью родных маршалов СССР, великих полководцев и стратегов, о людях, которые участвовали в создании одной из самых сильных армий мира и оставивших огромный след в истории.

15 февраля в эфир телеканала «Звезда» вышла серия о герое Советского Союза летчике-испытателе Валерии Чкалове. О человеке-легенде, который любил риск и не боялся экспериментов, рассказала его дочь Ольга.

«Он все время старался узнать, на что способен тот самолет, на котором он летает в данный момент, и все время старался совершенствовать свое мастерство, что очень часто приводило к конфликтам, которые кончались для него гауптвахтой. Но дело в том, что отец это делал совсем не от желания выделиться, лихачить», - вспоминает она.

Ольга также прочла отрывок из письма Валерия Чкалова к своей жене.

«Мои полеты выделяются. Но вместо того, чтобы их как-то отметить, их называют воздушным хулиганством. Я, как истребитель, был прав и буду впоследствии еще больше прав. Я должен быть всегда готов к будущим боям и к тому, чтобы только самому сбивать неприятеля, а не быть сбитым. Победителем будет только тот, кто с уверенностью идет в бой. Я признаю только такого бойца бойцом, который, несмотря на верную смерть, для спасения других людей, может пожертвовать своей жизнью».

«Это его стремление совершенствоваться и выходить победителем в трудных условиях нашло отражение в сердцах последующих поколений летчиков», - подчеркнула Ольга Чкалова.

Ранее телеканал «Звезда» показал в эфире интервью внука маршала СССР Семена Буденного - Алексея, который вспомнил, как дед рассказывал ему о Великой Отечественной войне.