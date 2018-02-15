В МАК рассказали о расшифровке речевого самописца

Расшифровка речевого самописца потерпевшего крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» пока не завершен. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Речевой самописец еще не расшифрован, работа продолжается. Информация в ряде СМИ о завершении расшифровки не соответствует действительности», - приводит ТАСС слова представителя МАК.

По его словам, в МАК есть все необходимое для копирования и расшифровки информации с речевого самописца.

Самолет Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», разбился в воскресенье 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.