Великобритания обвинила Россию в атаке вируса NotPetya

МИД Великобритании обвинил власти России в причастности к кибератаке на Украине в июне 2017 года, в которой был задействован вирус NotPetya. Об этом говорится на сайте британского правительства.

«Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года» — говорится в заявлении главы МИД Великобритании Тарика Ахмада.

По словам Ахмада, главной целью атаки были финансовый, энергетический и правительственный секторы на Украине.

Ранее СБУ заявила о том, что за кибератакой с использованием вируса-вымогателя Petya, которая нанесла ущерб украинским госучреждениям, а также объектам финансового, энергетического и транспортного сектора, якобы стоят российские спецслужбы.

Вирус-вымогатель Petya распространяется в локальной сети, аналогично вирусу WannaCry, он атаковал сети «Башнефти», «Роснефти», украинских компаний «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровской электроэнергетической системы», Mars, Nivea, правительственные компьютеры Украины и так далее. Позже в «Лаборатории Касперского» сообщили, что вирус распространился по всему миру.