В России хотят увеличить штрафы за «пьяные ДТП» до полумиллиона рублей

В ГИБДД привели статистику аварийности за прошлый год. По данным ведомства, в прошлом году отмечается снижение основных показателей аварийности. Количество ДТП снизилось на 2,5% (169432), число погибших уменьшилось на 6% (19088), раненых – на 2,6% (215374). Информация опубликована на сайте Госавтоинспекции. При этом уменьшилось количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

Такую положительную тенденцию необходимо сохранять, считает автоэксперт и автолюбитель Константин Крохмаль. В эксклюзивном комментарии радио «Звезда» он рассказал, какие методы могут в этом помочь. По его мнению, для эффективности нужно увеличить штрафы за такие аварии.

«Надо отменить презумпцию невиновности с пьяных водителей. То есть, в любом случае, если случилось ДТП и один из участников пьяный, он должен нести за это ответственность. Надо увеличивать штрафы в разы, в десятки раз. Чтобы штрафы за алкогольное опьянение были весомые – не 10 - 20 тысяч, а 200 - 300, 500 тысяч рублей. Надо конфисковывать транспортное средство, лишать прав на 3, 5, 10 лет. И тогда эта ситуация действительно изменится», - рассказал «Звезде» автоэксперт.

По данным ГИБДД, в прошлом году в России произошло 16265 (-3,4%) ДТП при участии водителей в состоянии алкогольного опьянения. В них погибли 4647 (-4,2%) и ранены 22049 (-3,8%) человек. Более девяти десятых из них (92,1%) являлись виновниками совершения этих ДТП (14972, -4,4%).