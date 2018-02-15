Очередная инициатива, «настоянная» на густой русофобии - эксперт о польском «Северном потоке-2»

Директор Института политических исследований Сергей Марков назвал планы Польши по созданию собственного газопровода «Северный поток-2» очередной русофобской идеей.

«Знаете, сразу возникает вопрос – чей газ поляки собираются брать? Я думаю, что этот проект у них умрет, потому что норвежский газ заканчивается. Во-вторых, он в любом случае будет дороже, чем по газопроводу "Дружба". Это у поляков может получится так же, как и со сталинской высоткой в центре Варшавы, которую раз в пять лет собираются сносить и начинают думать, что построить на этом месте. А это что подразумевает: что нужны затраты на снос, что нужно построить новое здание…

И вот каждый раз они начинают это считать и выясняют, что самые высокие цены за аренду офисов – в этой высотке, поскольку это самое хорошее здание Польши. Это всегда экономически невыгодно для них. Тоже самое можно сказать и про их "Северный поток". Это очередная, настоянная на густой психологической русофобии идея, за которую в итоге никто не захочет платить», - заявил Марков сайту телеканала «Звезда».