Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в старинном особняке в центре Москвы

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в подвале особняка купцов Боковых на Солянке в центре Москвы. По предварительным данным, пожар начался из-за возгорания кабеля.

По данным МЧС, площадь пожара составила семь квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

Усадьба купцов Боковых – памятник архитектуры начала XIX века, построенный еще до знаменитого московского пожара 1812 года, уничтожившего значительную часть городской застройки.