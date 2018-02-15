Небензя заподозрил постпреда США при ООН в любви к России

Постпред России при ООН Василий Небензя заподозрил свою американскую коллегу Никки Хейли в особой симпатии к нашей стране. После заседании Совета Безопасности, на котором обсуждался сирийский конфликт, Небензя заметил, что Хейли упоминает Россию в каждом своем выступлении.

На этот раз она потребовала, чтобы Москва заставила президента Сирии Башара Асада «следовать поиску истинного мира». Небензя в свою очередь заявил, что Россия всеми силами пытается предотвратить в Сирии международный конфликт.

«Она всегда отмечает Россию. Думаю, что ей нравится Россия. Наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от нее слышу», — цитирует «РИА Новости» Небензю.

Небензя также добавил, что никто не сделал больше России для политического урегулирования в Сирии, поскольку Москва работает и с правительством, и с оппозицией.