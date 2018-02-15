Сын заместителя шерифа ранен при стрельбе в школе во Флориде

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в школе города Паркленд в американском штате Флорида и находятся в критическом состоянии. Всего с ранениями в местные больницы были доставлены 14 человек. Об этом сообщает CBSNews.

«Сын заместителя шерифа был ранен в руку», - сообщил шериф.

Нападавшим является 19-летний бывший ученик школы Николас Круз, который также был ранен. Его госпитализировали, но позже его арестовали.

Ранее сообщалось, что в США молодой человек открыл стрельбу в школе, погибли 17 человек.