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В цирке на Вернадского рассказали, зачем отправляют лошадей в солярий

Сергей Тюрин
08:27 15.02.2018
По словам художественного руководителя Большого Московского цирка, цирк переживает новую эпоху и все больше совершенствуется.

Цирк на проспекте Вернадского представляет новую программу. Одно из самых успешных представлений братьев Запашных называется «УФО: цирк с другой планеты». В программе выступления жонглеров, акробатов, гимнастов, клоунов и диких животных.

По словам художественного руководителя Большого Московского цирка, цирк переживает новую эпоху и все больше совершенствуется. К примеру, меняется технология перестановки манежей.

«Мы сейчас стоим на пороге большой реконструкции БМЦ. Мы много лет боролись за эту реконструкцию. Построенный 46 лет назад цирк был чудом техники, но мы, проведя ряд опытов, стали осторожнее использовать эти технологии и меняем манежи настолько, насколько сейчас позволяет выдержать эта техника», - рассказал Запашный.

Еще одной новой технологией является подготовка животных к представлению. В цирке рассказали, что перед выступлением лошадям необходимо накопить энергию. Для этого им нужен витамин Д, который животные получают в солярии.

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