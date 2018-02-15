В Сирии снимают телесериал-драму по принципам советского кино

В Сирии идут съемки популярного телесериала. В картине снимаются настоящие звезды сирийского кинематографа. Исполнитель главной роли Салим Сабри уже даже не помнит, сколько ролей у него на счету. Играет в основном в мелодрамах. По его словам, их на Ближнем Востоке любят не меньше чем в России.

«Во всех арабских странах любят сериалы, а особенно сирийскую драму, потому что именно она отражает реальные противоречия, которые могут существовать между людьми и всегда показывается, как эти противоречия можно преодолеть», - рассказал Сабри.

Действия этого фильма с характерным для сериалов названием «Аромат души» происходит в наши дни. Это история одной семьи, у обеспеченного отца три сына – один умный, второй добрый, а третий интриган и пакостник.

«Российский кинематограф был зарожден в 1909 году, а сирийский всего 30 лет назад. Многие из нас, сирийских актеров и режиссеров, учились в Советском Союзе и привезли сюда основные принципы создания российского кино», - рассказал актер Уаиль Шарф.

Несмотря на молодой возраст, сирийский кинематограф успел завоевать популярность на всем Ближнем Востоке. До войны в Сирии снимали по 30 сериалов в год. За это время здесь сформировался свой подход к созданию кино.