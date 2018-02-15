Суд приговорил хакера из России к 12 годам тюрьмы

Российского хакера Владимира Дринкмана приговорили к 12 годам тюрьмы в США. Суд признал программиста виновным в крупнейшем компьютерном взломе за всю историю Америки.

Его сообщник Дмитрий Смилянец получил 4 года и был отпущен в зале суда. Оба хакера признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

Молодых людей задержали в Нидерландах в 2012 году и экстрадировали в США. Дринкман и Смелянец похитили данные более чем 160 миллионов кредитных карт. С них они смогли украсть свыше 300 млн долларов. Из-за большого количества секретной финансовой информации в этом деле слушания проходили в закрытом режиме. В Россию Дринкмана депортируют только после окончания срока.