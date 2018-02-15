Самолет совершил экстренную посадку в Благовещенске
На борту самолета были 31 пассажир и 4 члена экипажа.
Фото: c32 / Globallookpress
Следовавший в Якутск самолет авиакомпании «Якутия» вернулся в Благовещенск по техническим причинам. Самолет летел рейсом Благовещенск-Якутск.
«Самолет сел по техническим причинам в аэропорту вылета. Резервное судно Ан-24 вылетит по маршруту в 13:30 (7:30 мск)», — приводит РИА Новости слова представителя авиакомпании.
На борту самолета были 31 пассажир и 4 члена экипажа. Посадка прошла благополучно.