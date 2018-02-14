Metallica получила премию года

Хорошая новость для любителей тяжелого рока - легендарная американская группа Metallica стала лауреатом престижной премии Polar Music Prize, которую называют «музыкальным нобелем».

Свой выбор жюри объяснило так - со времен Вагнера и Чайковского никто не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной, как у Metallica.