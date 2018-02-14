Министр финансов США заявил о скором расширении санкций против России
В США заявили о готовящемся новом пакете антироссийских санкций.
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Глава министерства финансов США Стивен Мнучин в ходе слушаний в американском Сенате заявил, что администрация Трампа в данный момент активно работает над новыми антироссийскими санкциями, сообщает «Интерфакс».
«Этих санкций следует ожидать в ближайшее время»,
- сообщил он.
По словам Мнучина, публикация доклада – «первый этап» подготовки к введению ограничительных мер в отношении РФ.
Ранее Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошли 210 человек, в том числе высшие российские чиновники, крупные бизнесмены, главы госкорпораций.