Министр финансов США заявил о скором расширении санкций против России

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин в ходе слушаний в американском Сенате заявил, что администрация Трампа в данный момент активно работает над новыми антироссийскими санкциями, сообщает «Интерфакс».

«Этих санкций следует ожидать в ближайшее время», - сообщил он.

По словам Мнучина, публикация доклада – «первый этап» подготовки к введению ограничительных мер в отношении РФ.

Ранее Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошли 210 человек, в том числе высшие российские чиновники, крупные бизнесмены, главы госкорпораций.