В Золотое кольцо включили новый город

Город Углич стал частью туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом в среду, 14 февраля, сообщил в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут "Золотое кольцо". Это большая победа всех угличан. Поздравляю!» ..., написал на свое странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Он добавил, что это один из самых популярных маршрутов мира и теперь у Углича появится новый импульс развития.

Углич стал девятым городом Золотого кольца.